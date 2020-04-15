Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК Вспышка коронавируса ТЕГИ

Подразделения РХБЗ проведут дезинфекцию 19 предприятий ОПК в Ростовской области

Александр Пешков
16:22 15.04.2020
Дезинфекцию 19 предприятий ОПК Ростовской области выполнят подразделения специальной обработки ЮВО.
Подразделения РХБЗ проведут дезинфекцию 19 предприятий ОПК в Ростовской области
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа приступили к специальной обработке на объектах 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В cообщении говорится, что специалисты РХБЗ приступили к работам на АО «Алмаз» и ПАО «Гранит». Ранее подразделение РХБЗ 150 мотострелковой дивизии ЮВО провело специальную обработку на ПАО «Роствертол» в Ростове-на-Дону.

Специалисты РХБЗ ЮВО выполняют обработку специальным раствором ДТС-ГК. Для специальной обработки территории, зданий и сооружений предприятия военнослужащие используют авторазливочные станции АРС-14. Личный состав подразделений РХБЗ выполняет задачи в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4.

Ранее сообщалось, что к 20-м числам апреля более 70% сотрудников «Роствертола» будут выведены на работу. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата15.04.2020, 12:22
Главы Генштабов ВС РФ и Италии обсудили борьбу с коронавирусом
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата15.04.2020, 15:08
Кинозвезда, убившая 15 фашистов: последние минуты жизни Гули Королевой
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса
16:22 ОПК
Подразделения РХБЗ проведут дезинфекцию 19 предприятий ОПК в Ростовской области
14:41 В стране и мире
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России обеспечивает коммунальными услугами объекты МО в условиях пандемии COVID-19
12:54 Армия
Путин: опыт военных специалистов в борьбе с COVID-19 может быть применен в РФ
16:36 В стране и мире
Видео
Космонавты с МКС призвали россиян не выходить из дома
15:40 В стране и мире
Видео
Путин: средства Минобороны могут задействовать для борьбы с COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:53 В стране и мире
Путин поручил освободить от НДФЛ врачей, борющихся с COVID-19
16:53 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал о роли американской фирмы в сносе памятника Коневу в Праге
16:40 В стране и мире
Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на «удаленку»
16:39 В стране и мире
Прибыл из Милана: назван нулевой пациент с коронавирусом в РФ
16:35 В стране и мире
Видео
Путин: малый и средний бизнес получит безвозмездные выплаты от государства
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: как не заразиться COVID-19, если на вас чихнули на улице
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Сергей Шнуров сообщил о заражении COVID-19
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.