Подразделения РХБЗ проведут дезинфекцию 19 предприятий ОПК в Ростовской области

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа приступили к специальной обработке на объектах 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В cообщении говорится, что специалисты РХБЗ приступили к работам на АО «Алмаз» и ПАО «Гранит». Ранее подразделение РХБЗ 150 мотострелковой дивизии ЮВО провело специальную обработку на ПАО «Роствертол» в Ростове-на-Дону.

Специалисты РХБЗ ЮВО выполняют обработку специальным раствором ДТС-ГК. Для специальной обработки территории, зданий и сооружений предприятия военнослужащие используют авторазливочные станции АРС-14. Личный состав подразделений РХБЗ выполняет задачи в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4.

Ранее сообщалось, что к 20-м числам апреля более 70% сотрудников «Роствертола» будут выведены на работу.