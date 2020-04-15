КПП в Восточном военном округе оснастят противотаранными устройствами «Рубеж-4000»

Контрольно-пропускные пункты в ряде соединений и воинских частях Восточного военного округа будут оснащены противотаранными устройствами «Рубеж 4000». Об этом говорится в сообщении округа.

«Охранные комплексы повысят безопасность воинских частей и упростят работу дежурных служб, осуществляющих пропускной режим», - сообщили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что изделие создает физическое препятствие при попытке несанкционированного въезда на охраняемые объекты транспортных средств массой до 30 тонн, а также для остановки прибывающего автотранспорта с целью досмотра.

Оно способно работать в связке с другими современными автоматизированными техническими средствами охраны.