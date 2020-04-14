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Технополис «Эра» разработал «умный» фитнес-браслет для военных

Андрей Аркадьев
18:16 14.04.2020
Новинку покажут на выставке «Армия-2020» в августе.
Технополис «Эра» разработал «умный» фитнес-браслет для военных
© Фото: технополис "Эра"

Браслет, предназначенный для контроля состояния здоровья военнослужащих, представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника лаборатории биотехнических систем и технологий анапского технополиса «Эра» Игната Рудченко.

По его словам, устройство способно обнаружить предпосылки возможных заболеваний, не выявленных во время медицинских обследований, и в случае необходимости переводить военных на другую службу, где нет больших физических нагрузок. Гаджет может следить не только за пульсом бойца, но и за количеством кислорода в крови, уровнем сахара или тестостерона.

Мониторинг осуществляется за счет сенсоров, реагирующих на биологические материалы, например на потовые выделения.

Рудченко отметил, что опытный образец действует на программной платформе отечественного производства. Гаджетами иностранного производства российские солдаты воспользоваться не могут, так как многие из них передают данные о местоположении носителя.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа на территории КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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