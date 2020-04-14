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Третий гидрографический катер для ВМФ заложат летом

Андрей Аркадьев
16:53 14.04.2020
Сейчас готовится приказ главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о присвоении ему имени одного из выдающихся офицеров-гидрографов.
Третий гидрографический катер для ВМФ заложат летом
© Фото: Минобороны России

Третий по счету гидрографический катер катамаранного типа проекта 23 370Г заложат в июле-августе. Об этом сообщил 14 апреля официальный представитель Военно-морского флота РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Закладка новейшего корабля состоится на предприятии АО «КАМПО» в городе Орехово-Зуево Московской области. Катер передадут заказчику в следующем году.

В августе прошлого года специалисты судостроительного производства АО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область) заложили первый серийный большой гидрографический катер проекта 23 370Г.  Кораблю было присвоено имя «Александр Фирсов».

По словам Дыгало, на стапелях предприятия-изготовителя идет насыщение секций корпуса элементами корабельных систем жизнеобеспечения катера. В июле они должны быть доставлены в Севастополь для состыковки в единый корпус.

Головной большой гидрографический катер проекта 23 370Г «Михаил Казанский» завершил государственные испытания в декабре прошлого года, а сейчас уже выполняет свои задачи в составе ВМФ. Уникальность «Михаила Казанского» заключается в катамаранной конструкции корпуса, позволяющей существенно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

Гидрографические катера проекта 23 370Г будут выполнять лоцмейстерские и гидрографические работы, постановку (съемку) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, другие операции, связанные с доставкой обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты.

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