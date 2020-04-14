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Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин

Александр Пешков
14:48 14.04.2020
Советские танкисты на КВ-1 не раз доказывали, что могут в одиночку противостоять превосходящим силам противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Борис Кудояров, РИА Новости

КВ-1 - тяжелый танк времен Великой Отечественной войны, производство которого было начато в 1939 году. Аббревиатура КВ означает «Клим Ворошилов». Серийное производство было развернуто на Кировском заводе в Ленинграде. Однако начиная с июля 1941 года началась эвакуация в Челябинск.

Огромным подвигом рабочих завода №371 был ремонт танков во время блокады. Истощенные люди с трудом стояли на ногах и могли поднять инструмент, однако предприятие работу не остановило. К началу апреля 1942 года здесь было капитально отремонтировано 53 КВ-1 и, более того, собрано пять новых.

На начало войны КВ-1 был самым мощным и защищенным танком Красной армии. Единственным средством, которое могло эффективно пробивать его броню, было зенитное 88-мм орудие, которое ставилось на прямую наводку.
Основное назначение тяжелых танков - уничтожение укрепленных точек, живой силы и бронетехники противника. И вплоть до 1943 года КВ-1 успешно справлялся с этой задачей. Но с появлением на полях сражения тяжелых «Тигров» и «Пантер» стало понятно, что боевых свойств для борьбы с ними КВ-1 уже не хватает. На его замену был создан тяжелый танк ИС-2.

Интересные факты

У танкистов были серьезные нарекания по поводу ненадежной трансмиссии, особенно у перегруженных танков военного времени. Модернизация же КВ-1 не представлялась возможной: усиление бронезащиты привело бы к дальнейшему повышению массы, что было недопустимо.

Однако модернизации танка во время войны проходили. Так, в августе 1942 года было решено начать производство КВ-1С («С» означает «скоростной»). Основной целью было снизить массу машины, в том числе за счет утончения брони (например, снизили толщину борта и кормы корпуса до 60 мм, лба литой башни - до 82 мм). Она все равно осталась непробиваемой для немецких пушек. Но зато масса танка уменьшилась до 42,5 тонны, а скорость и проходимость существенно выросли.

Решение о создании КВ-1С было оправданным, однако с его выпуском армия не получила тяжелого танка, который отличался бы от средних по боевой мощи. Попытки установить на КВ-1С пушку калибра 85-мм были, однако дальше опытной партии дело не пошло.

КВ-1 был совсем не простым в производстве. Всего вплоть до 1942 года выпущено 3 236 КВ-1.

Восстановленный танк КВ-1 снимался в фильме «Несокрушимый».

Боевое применение

Первое боевое применение КВ-1 получил во время войны с Финляндией. Именно тогда стали заметны все минусы и плюсы боевой машины. Военные отмечали хорошую защищенность и в то же время - малую эффективность пушки против бетонных дотов. Тогда конструкторами был создан танк КВ-2, на котором была установлена 152-мм пушка-гаубица. Позже, когда Гитлеру сообщили о существовании этой машины, он не поверил, что на танк вообще можно установить орудие такого калибра. Однако широкого распространения КВ-2 не получил.

Несмотря на все свои недостатки, КВ-1 хорошо зарекомендовал себя во время войны. Причем были случаи, когда один «Клим Ворошилов» останавливал наступление десятков вражеских танков.

Широко известен подвиг Зиновия Колобанова. Экипаж его танка КВ-1 в одном бою в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск (ныне Гатчина) подбил из засады 22 танка противника в колонне; всего же полуротой Колобанова, состоявшей из пяти тяжелых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда в тот день в том районе было подбито 43 немецких танка из 1-й, 6-й и 8-й танковых дивизий.

Характеристики

Боевая масса - 47 тонн; экипаж - пять человек; пушка калибра 76,2 мм; четыре пулемета 7,62 мм; мощность двигателя - 600 л. с.; скорость - 34 км/ч.

Танки КВ-1, собранные во время блокады Ленинграда на заводе № 371, направляются на фронт с площади Урицкого (ныне Дворцовая) в Ленинграде
Танки КВ-1, собранные во время блокады Ленинграда на заводе № 371, направляются на фронт с площади Урицкого (ныне Дворцовая) в Ленинграде
© Борис Кудояров, РИА Новости
Тяжелые танки КВ-1 выезжают из арки Главного штаба на площадь Урицкого (Дворцовая площадь в настоящее время), отправляясь на фронт
Тяжелые танки КВ-1 выезжают из арки Главного штаба на площадь Урицкого (Дворцовая площадь в настоящее время), отправляясь на фронт
© Борис Кудояров, РИА Новости
Колхозники Московской области передают советским воинам танки КВ-1С колонны
Колхозники Московской области передают советским воинам танки КВ-1С колонны "Московский колхозник", построенные на средства трудящихся.
© Иван Шагин, РИА Новости
Танки КВ-1 и красноармейцы в наступлении на Западном фронте
Танки КВ-1 и красноармейцы в наступлении на Западном фронте
© Самарий Гурарий, РИА Новости
КВ-1С
КВ-1С "Сильный", 14-я гвардейская танковая бригада, зима 1942-1943 гг. Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – Headstick
© War Thunder
КВ-1 (Л-11), 104-я танковая дивизия, (1941). Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – AviatoR_76
КВ-1 (Л-11), 104-я танковая дивизия, (1941). Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – AviatoR_76
© War Thunder
КВ-1 (Л-11), 104-я танковая дивизия, (1941). Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – AviatoR_76
КВ-1 (Л-11), 104-я танковая дивизия, (1941). Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – AviatoR_76
© War Thunder
КВ-1С
КВ-1С "Сильный", 14-я гвардейская танковая бригада, зима 1942-1943 гг. Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – Headstick
© War Thunder
Военный музей вооруженных сил США (Абердинский испытательный полигон, штат Мэриленд)
Военный музей вооруженных сил США (Абердинский испытательный полигон, штат Мэриленд)
© Марк Пеллегрини, commons.wikimedia.org
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