Российскую базу на Луне начнут создавать в 2025 году

Отправка к Луне посадочного аппарата «Луна-27» запланирована на август 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимира Колмыкова.

По его словам, работы по созданию «Луны-27» находятся на стадии разработки конструкторской документации. Планируется, после посадки на естественный спутник Земли аппарат возьмет замороженные пробы с глубины двух метров и исследует их на месте, изучит магнитные аномалии и сейсмическую активность, а также протестирует технологию безопасной посадки тяжелых аппаратов.

В марте руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов на заседании Совета РАН по космосу сообщил, что Россия отправит к Луне посадочный аппарат «Луна-25» в 2021 году и орбитальный аппарат «Луна-26» в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах, в котором сказано, что Вашингтон не считает космос всеобщим достоянием и американцы могут заниматься в нем разведкой, добычей и использованием ресурсов.

В Роскосмосе заявили, что документ о праве Соединенных Штатов на ресурсы Луны фактически означает захват территорий других планет, что не настраивает страны на сотрудничество.