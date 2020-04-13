В России создадут новые РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет и стелс-целей

В России будут созданы новые загоризонтные РЛС, которые смогут обнаруживать гиперзвуковые ракеты, самолеты, построенные с применением стелс-целей, вертолеты, стратегические БПЛА. Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

По его словам, первая загоризонтная РЛС «Контейнер» включена в состав дежурных сил ВКС 1 декабря прошлого года.

«В дальнейшем планируется создание еще нескольких подобных РЛС загоризонтного обнаружения для контроля воздушной и надводной обстановки на различных направлениях», - сказал Грехов.

Он подчеркнул, что «Контейнер» ежедневно обеспечивает обнаружение и сопровождение порядка 10 тысяч воздушных объектов, в том числе самолетов боевой и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления разных стран.

По его словам, данная РЛС способна обнаруживать воздушные объекты различного класса, в том числе самолеты, сконструированные по технологии «Стелс», вертолеты, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты, на рубежах до двух тысяч километров от государственной границы Российской Федерации над территорией стран Западной Европы, Ближневосточного региона, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Черного и Средиземного морей.