В российских регионах возобновляют работу системообразующие предприятия

Для поддержки российской экономики в условиях пандемии по поручению президента в регионах, где позволяет ситуация, возобновляют работу системообразующие предприятия. После вынужденного простоя конвейер запустил российский автопром.

Сегодня начали производство АвтоВАЗ, Ульяновский автомобильный завод, калининградский холдинг «Автотор», а также Горьковский автозавод. В Комсомольске-на-Амуре открыты цеха авиастроительного завода, где, в том числе собирают истребители пятого поколения Су-57.

В Архангельской области вновь заработал завод «Севмаш». К привычному режиму вернулись и судостроительные предприятия Петербурга. В городе на Неве возобновил работу Балтийский завод, где строят три самых мощных атомных ледокола в мире проекта «Арктика».

Также в регионах, где удается сдерживать эпидемию, власти пошли на снижение ограничений для среднего и малого бизнеса. Вновь начали работу предприятия сельского и лесного хозяйства, возобновлено строительство жилых домов. В Хабаровском крае открылись автосервисы, парикмахерские и салоны красоты, а на Чукотке, где не зарегистрировано ни одного случая заражения, разрешили рыбалку и показ фильмов в кинотеатрах.