Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны

Разработка пикирующего бомбардировщика Пе-2 была начата под руководством В.М. Петлякова в специальном КБ НКВД (так называемой «шарашке») силами заключенных авиаконструкторов. Изначально самолет проектировался как двухмоторный высотный истребитель и носил индекс ВИ-100.

В процессе разработки было решено также учитывать возможность использования самолета в качестве пикирующего бомбардировщика, так как именно эта тактика рассматривалась как передовая. В частности, в Германии был создан Junkers Ju 87 Stuka, который совершил первый полет в 1935 году.

Интересные факты

Бомбардировка с пикирования позволяет намного более точно наносить удары, но при этом на самолет и летчика действуют огромные перегрузки. Кроме того, вывод из пикирования - отнюдь не простой элемент пилотажа.

Пе-2 стал одним из первых серийных электрифицированных советских самолетов. За счет электродвигателей происходило отклонение рулей и щитков. Кроме того, на бомбардировщик была установлена специальная система, которая помогала летчикам входить в пикирование и выходить из него.

В частях самолет называли «Пешка». Всего было построено 11 247 Пе-2 всех модификаций - больше, чем любых других советских бомбардировщиков.

Создатель самолета Владимир Петляков трагически погиб в авиакатастрофе 12 января 1942 года, направляясь на самолете Пе-2 по вызову в Москву. Это стало большой потерей для всей отечественной авиации. После его гибели всем главным конструкторам были запрещены перелеты без острой необходимости.

О воевавших на самолете летчиках в 1967 году снят знаменитый фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» с Олегом Далем в главной роли.

Боевое применение

С осени 1941 года Пе-2 уже активно применялись на всех фронтах, а также в морской авиации Балтийского и Черноморского флотов. Во время контрнаступления под Москвой Пе-2 уже составляли примерно четверть от сосредоточенных для операции бомбардировщиков.

Однако наносить удары с пикирования оказалось крайне сложной задачей и требовало от летчика большого мастерства: нужно было не попасть под разлет осколков от собственных бомб. В начале полетов командование старалось не рисковать.

Внедрить тактику бомбардировки с пикирования в войска смог дважды Герой Советского Союза Иван Полбин. В ходе Сталинградской битвы появилась так называемая полбинская «вертушка», когда наклонное колесо из десятков пикировщиков, прикрывая удары, наносило точечные удары по немцам.

Угол пикирования достигал 70 градусов. Поэтому самолет был сложной целью для зениток противника.

Применялись Пе-2 и в условиях уличных боев. В таких случаях они действовали с малых высот, чтобы наносить удары предельно точно.

На Курской дуге самолеты доказали свою высокую эффективность. Только за один день 16 июля 1943 года летчики 3-го бомбардировочного авиакорпуса в составе 115 Пе-2 уничтожили 55 танков, 229 автомашин, 11 зенитных и три полевых орудия, 12 пулеметных и минометных точек, семь складов горючего и боеприпасов.

Самолеты применялись во всех крупных сражениях вплоть до конца войны.

Характеристики

Экипаж - три человека; суммарная мощность двигателей - 2 200 л. с.; максимальная скорость - 540 км/ч; дальность полета - 1 300 км; бомбовая нагрузка - 1 000 кг.