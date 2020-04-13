Завод-производитель боевых «Аллигаторов» в Приморье возобновил работу

Более 70% сотрудников Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», работавшей в ограниченном режиме из-за распространения коронавирусной инфекции, вышли на работу 13 апреля. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«С 13.04.2020 к работе привлечено более 70% всех сотрудников ААК "Прогресс" для выполнения ключевых производственных задач, в том числе в рамках гособоронзаказа. При этом работа на предприятии организована с учетом всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава РФ - проводятся регулярные замеры температуры тела сотрудников, организована дезинфекция помещений и выдача антисептических средств. Также на предприятии для обеспечения безопасности сотрудников изготавливаются маски из хлопчатобумажной ткани», - говорится в сообщении.

При этом к работе не допускаются лица, находящиеся в зоне риска: пожилые и с хроническими заболеваниями.

Седьмого апреля стало известно, что пожилой сотрудник авиазавода «Прогресс», производящего вертолеты Ка-52 «Аллигатор», вернувшийся в Россию из поездки в Египет, скончался после заражения коронавирусом.

ААК «Прогресс» серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.