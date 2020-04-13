Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение войск ВВО
Комплекс создан для защиты важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб.
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Специалисты радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа приняли на вооружение первую партию новейшей системы радиоподавления «Поле-21», сообщили в пресс-службе округа.
В сообщении отмечено, что комплекс позволяет поставить в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех.
В нем также подчеркнуто, что данная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.
Комплекс «Поле-21» способен подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.
Ранее этот комплекс поступил на вооружение войск Центрального военного округа.