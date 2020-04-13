Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение войск ВВО

В нем также подчеркнуто, что данная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

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