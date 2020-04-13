Первые Т-90М «Прорыв» в войсках: кадры из гвардейской танковой армии ЗВО



Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, сообщил командующий танковым объединением ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

По его словам, несколько единиц Т-90М поступило в прославленную Таманскую мотострелковую дивизию. Боевая машина оснащена новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Он также сообщил, что танкисты уже прошли обучение на тренажерах и готовы к переходу на новую технику.

В ходе проведения контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие проведут стрельбы на новых машинах.