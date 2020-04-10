Рогозин: Роскосмос снизит цены на пуски из-за демпинга Илона Маска

Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, Роскосмос проводит работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в пятницу на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое проводит в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин.

«Предложенный нами порядок ценообразования - это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США», - сказал Рогозин.

Он отметил, что рыночная цена пуска у SpaceX - около 60 миллионов долларов, но НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше.