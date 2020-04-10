Россия поставит в одну из стран Африки штурмовые лодки БК-10

Рособоронэкспорт подписал первый контракт на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 в одну из стран Черной Африки, его реализация уже началась, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

«Контракт является первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в этот регион», - говорится в сообщении компании.

Как следует из сообщения с официального сайта концерна «Калашников», лодка БК-10 предназначена для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие.

Вооружение составляют два пулемета калибра 7,62 мм или 40-мм гранатомет. Лодка может перевозить 10 военнослужащих и развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч).