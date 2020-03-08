«Звезда» публикует кадры лазерного «пистолета» в действии

Не имеет аналогов, безопасное, легкое и не требует от водолазов специальных навыков - все это про новую разработку НИИ Спасания и подводных технологий ВМФ. Устройство подводной лазерной резки, похожее на пистолет, может разрезать металл толщиной до 60 мм со скоростью 10 мм в секунду.

Преимущество устройства заключается в том, что водолаз не отвлекается от работы, как это было ранее в экзотермической резке, где приходилось менять электроды. К тому же устройство намного безопаснее и не требует от водолаза каких-либо специальных навыков.

Аппарат может быть использован при аварийно-спасательных работах, а также для ремонта подводных трубопроводов и других глубоководных работ.

«Инструмент универсальный, расход газа значительно меньше, чем в любых других альтернативных методах резки, а легкость инструмента позволяет его активно использовать в роботизированных платформах», - пояснил руководитель научно-производственного предприятия волоконно-оптического лазерного оборудования Владимир Журба.

В перспективе весь комплекс можно будет компактно разместить в контейнере на корабле или автомобиле, чтобы доставлять его в любую точку земного шара. Если установить этот лазер на роботизированные подводные системы, то можно работать на глубине 300 метров.