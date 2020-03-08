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Технологии прорыва: в Минобороны рассказали о военных изобретателях и новых разработках

Ирина Егорова
Павел Кутаренко
10:30 08.03.2020
Научно-технический комитет Главного управления боевой подготовки является главной «кузницей» изобретателей в армии и на флоте.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Поиску талантов в соединениях, частях, учебных центрах и военных вузах страны уделяется огромное внимание. Курирует эту работу Научно-технический комитет Главного управления боевой подготовки. Об этом заместитель министра обороны РФ генерал Юнус-Бек Евкуров рассказал в интервью программы «Технологии прорыва» во время проверки общевойскового учебного центра Западного округа во Владимирской области.

«Мы понимаем, что, как министр обороны выразился правильно, от "кулибиных" зависит очень много. Людей, которые хотят что-то изобретать, хотят что-то внедрять, их очень много. Объявлен конкурс. Будем искать тех, кто может предлагать направления и вещи, которые пригодятся для Вооруженных Сил», -  рассказал он.

Одним из последних ярких изобретений ВС является лазерный «пистолет»: устройство подводной лазерной резки, не имеющее аналогов в мире. Коллектив инженеров-конструкторов под руководством начальника отдела НИИ Спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «ВМА» Алексея Агеева изобрел его в городе Ломоносов, где находится НИИ Спасания и подводных технологий ВМФ. Специалисты института - единственные в России, кто занимается глубоководными водолазными и судоподъемными работами, развитием поисково-спасательного обеспечения. 

С помощью «лазерного пистолета» можно разрезать металл толщиной до 60 мм со скоростью 10 мм в секунду.  

«Преимущество в том, что водолаз не отвлекается, а постоянно осуществляет рез, не меняя электроды, как было раньше в экзотермической резке», - объяснил руководитель коллектива разработчиков Алексей Агеев.

К тому же устройство намного безопаснее и не требует от водолаза каких-либо специальных навыков.

Аппарат может быть использован при аварийно-спасательных работах, а также для ремонта подводных трубопроводов и других глубоководных работ.

«Инструмент универсальный, расход газа значительно меньше, чем в любых других альтернативных методах резки, а легкость инструмента позволяет его активно использовать в роботизированных платформах», - пояснил руководитель научно-производственного предприятия волоконно-оптического лазерного оборудования Владимир Журба.

В перспективе весь комплекс можно будет компактно разместить в контейнере на корабле или автомобиле, чтобы доставлять его в любую точку земного шара. Если установить этот лазер на роботизированные подводные системы, то можно работать на глубине 300 метров.  

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