Эксперт: скорость нового вертолета Boeing вряд ли превысит 350 км/ч

Корпорация Boeing 3 марта обнародовала изображения разрабатываемого ею перспективного разведывательно-ударного вертолета, который Boeing намерен предложить на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, его скорость вряд ли превысит 350 км/ч.

«Наверное, максимальная скорость, которую сможет достичь этот вертолет, ограничится 350 километрами в час. Хочу заметить, что старый добрый Ми-24 ставил рекорд, близкий к 300 километрам в час», - сказал Дрозденко.

Предложенный Boeing проект вертолета имеет весьма оригинальную конструкцию, сочетающую шестилопастный несущий винт, четырехлопастный толкающий винт и отдельный рулевой винт.

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Отметим, что программа создания скоростного вертолета существует в том числе и за рубежом. Так, фирма Sikorsky создала разведывательный скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Максимальная расчетная скорость - порядка 444 километров в час. В марте прошлого года совершил полет Sikorsky-Boeing #SB1 Defiant.

В России работы над проектами скоростного вертолета вели ОКБ им. Мили и ОКБ им. Камова. В 2018 году сообщалось, что данная машина должна достигать скорости до 400 км/ч. В ноябре 2017 года генеральный конструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев сообщил ТРК «Звезда», что, по его мнению, скоростной вертолет должен строиться по соосной схеме.