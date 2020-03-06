Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Эксперт: скорость нового вертолета Boeing вряд ли превысит 350 км/ч

Дмитрий Дрозденко
18:24 06.03.2020
Ничего особенного в схеме вертолета Boeing я не вижу. Максимальная скорость, которую сможет достичь этот вертолет, ограничится 350 километрами в час
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: boeing.com

Корпорация Boeing 3 марта обнародовала изображения разрабатываемого ею перспективного разведывательно-ударного вертолета, который Boeing намерен предложить на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, его скорость вряд ли превысит 350 км/ч.

«Наверное, максимальная скорость, которую сможет достичь этот вертолет, ограничится 350 километрами в час. Хочу заметить, что старый добрый Ми-24 ставил рекорд, близкий к 300 километрам в час», - сказал Дрозденко.

Предложенный Boeing проект вертолета имеет весьма оригинальную конструкцию, сочетающую шестилопастный несущий винт, четырехлопастный толкающий винт и отдельный рулевой винт.

© Boeing

Отметим, что программа создания скоростного вертолета существует в том числе и за рубежом. Так, фирма Sikorsky создала разведывательный скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Максимальная расчетная скорость - порядка 444 километров в час. В марте прошлого года совершил полет Sikorsky-Boeing #SB1 Defiant.

В России работы над проектами скоростного вертолета вели ОКБ им. Мили и ОКБ им. Камова. В 2018 году сообщалось, что данная машина должна достигать скорости до 400 км/ч. В ноябре 2017 года генеральный конструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев сообщил ТРК «Звезда», что, по его мнению, скоростной вертолет должен строиться по соосной схеме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.03.2020, 06:20
«Титаник идет ко дну»: Шульгин рассказал о расколе и политизации в ОЗХО
Дата06.03.2020, 18:27
Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
Дата06.03.2020, 19:49
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов NHL
Дата06.03.2020, 17:17
Путину представили новейшие парашюты для российского спецназа
Дата06.03.2020, 12:30
«Эти улыбки как страшный сон»: как мешок с салфетками чуть не сорвал космическую операцию
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:58 В стране и мире
Посольство Италии в Москве посоветовало своим гражданам не ездить в Россию из-за коронавируса
20:19 В стране и мире
Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве
19:49 Спорт
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов NHL
19:14 В стране и мире
Видео
Воевал дерзко и храбро: каким запомнился адмирал флота Алексей Сорокин
18:27 Армия
Видео
Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Массовая драка священников и прихожан в «новой церкви» Украины попала на видео
Мейвезер назвал желаемую сумму за поединок с Нурмагомедовым
Видео
Путешествие на Марс: опубликована самая детальная панорама Красной планеты
Назад в прошлое: в Сети появились фото «реалистичного» бэтмобиля
Влетит в копеечку: коллекторы назвали причины просрочки по кредитам
На Марсе обнаружили странную дыру
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.