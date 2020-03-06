Путину представили новейшие парашюты для российского спецназа

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Ивановского парашютного завода «Полет» ознакомился с перспективными разработками предприятия для сил специального назначения.

Президенту был представлен полный комплект для десантирования представителей сил специального назначения, включающий кислородное оборудование для прыжков с высоты от 4 до 8 тысяч метров.

Также президенту продемонстрировали системы для выполнения тандемных прыжков, позволяющие совершить прыжок в одной связке парашютисту и, например, медицинскому работнику, а также служебной собаке.

По словам конструкторов, в течение этого года Министерство обороны должно дать оценку этого комплекта по итогам испытаний.

Еще одна разработка завода «Полет», которая может поступить на испытания в войска в 2021 году - это автоматизированная парашютная система доставки грузов с помощью навигационного оборудования, способная с точностью до 100 метров отправлять груз весом до 500 килограмм.