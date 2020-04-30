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Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта

Александр Пешков
13:01 30.04.2020
Ил-2 изначально создавался как штурмовик. Многослойная броня была конструктивным элементом и несла нагрузку, что позволило снизить массу конструкции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Ил-2 изначально был сконструирован двухместным, однако на испытаниях этот вариант машины показал характеристики, которые не удовлетворили военных. В результате было принято решение о создании одноместного штурмовика, а на месте стрелка был установлен дополнительный топливный бак.

Однако боевые столкновения показали уязвимость машины перед истребителями противника при их заходе с задней полусферы. Уже серийная машина в кратчайшие сроки была вновь переделана в двухместный вариант.

Ильюшин Ил-2 над Берлином. 1945 год
© Mary Evans Picture Library, Globallookpress
Ильюшин Ил-2 над Берлином. 1945 год

Самолет принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны. Штурмовик получился очень живучим. Были нередки случаи, когда машина возвращалась на базу с более чем 200 пробоинами.

Самолеты могли использоваться для нанесения ударов как по наземным целям (живой силе, бронетехнике, укрепленным пунктам), так и для борьбы с бомбардировщиками и разведкой.

Вооружение составляли авиационные пушки, пулеметы, бомбы различного калибра и реактивные снаряды.

Интересные факты

У нацистов Ил-2 получил прозвище «Бетонный самолет», «Железный Густав»,  «Мясорубка», «Мясник» а также, по некоторым советским послевоенным источникам, Schwarzen Tod, что в переводе с немецкого означает «Чума», а дословно - «Черная смерть». Отметим, что существительное Der Tod в немецком языке мужского рода.

Ил-2 сбрасывает бомбу
© Mary Evans Picture Library, Globallookpress
Ил-2 сбрасывает бомбу

Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом не только Второй мировой войны, но и во всей истории авиации. Всего было построено 36 183 самолета. Превосходит этот показатель только легкий гражданский самолет Cessna-172, производство которого было начато в 1956 году и продолжается до сих пор.

Самолет установлен как памятник во многих российских городах, есть во многих музеях авиации. Однако летающих штурмовиков всего два, один из них восстановлен в Новосибирске. 

Дети играют возле установленного на постаменте штурмовика ИЛ-2
© Скуратов,РИА Новости
Дети играют возле установленного на постаменте штурмовика ИЛ-2

Боевое применение

Летчики ценили Ил-2 за хорошую защиту кабины, за живучесть и мощное вооружение. Так, летчик 211-го ШАП Юрий Афанасьев вспоминал:

«Это был самый тяжелый для меня вылет перед самым концом войны - 25 апреля под Берлином. <…>  вдруг снизу вверх, свечой, посередине нашего круга взмывают «мессеры»!!! Правда, нам уже кричат: «Братцы, истребители противника!» Мы начали считать и сбились со счета, столько было немецких истребителей! Потом мы узнали, что их было 32. А нас было 8…

Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

<...> Немцы били нас по всем правилам. У ведущего срубили антенну, - значит, он остался без радио. У второго вывалились щитки. Чувствую, он пытается ими управлять, но только закроет, они опять открываются. Эти щитки забирают 30-40 км скорости. Хорошо, у него пневмосистема работала! А у третьего - сквозная дыра метрового размера в фюзеляже, и масло льет. А у меня все в порядке, как ни странно.

Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Нас вернулось четверо. Приходим на свой аэродром. Балашов сел первый. Командир полка шумит: «Куда Афанасьев со своей четверкой делся?» А поскольку моя машина была цела, то я ждал, пока все остальные сядут, со своими повреждениями. Коржевин, у которого фюзеляж был дырявый, сел на пузо, притер машину вдоль посадочной. И только он коснулся, как у него хвост отвалился, и он на глазах у всех куда-то врезался. Командиру полка говорят: «Коржевин на пузо сел!» Тот схватился: «Я ему сейчас! Такой-сякой, не мог посадить!» Подъезжает в машине, смотрит, хвост отдельно, все отдельно. «Да, - говорит, - трудновато ему садиться было».

О том, что происходило на земле во время атаки Ил-2. можно судить из воспоминаний Юрия Хухрикова, опубликованных в книге Артема Драбкина «Я дрался на штурмовике Ил-2»:

«У штурмовиков руки по локти в крови. Мы же редко промахивались. Я видел, как после нашей работы горели эшелоны - имущество, горюче-смазочные материалы, техника, живые люди. Под Пилау, через залив, по льду была проложена прямая, как стрела, двенадцатикилометровая дорога, по бокам которой высились снежные валы, оставшиеся после расчистки снега и не позволявшие отбежать при атаке с воздуха.

Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Это ужас, что на ней творилось, когда мы заходили четверкой, бросали тонну двести 25-килограммовых бомб, пускали шестнадцать РС и поливали их из пушек и пулеметов. Там после нас кровавая каша оставалась. Страшно смотреть. Но это был наш долг, который, я считаю, мы исполнили по первой категории».

Владимир Местер, стрелок Ил-2 так вспоминал свои ощущения от атаки Ил-2, оказавшись рядом с немецкими частями:

Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

«Сбили нас 30 марта при налете на немецкий аэродром. <…> Впереди, в полукилометре, – лесок. Парашюты сбросили. Машина горит сзади. И мы рванули через поле в лесок. <…> Лежим. Виктор, как пехотинец, хорошо ориентировался. Говорит, сейчас не шевелимся, а потом посмотрим. <...>. Буквально через 3–4 часа наш же полк навалился на эту батарею. А мы-то лежим рядышком. Думаем, что же вы по нам-то «долбаете»? Ничего, бог пронес. Вот тут было очень страшно. Когда эта «дура» на тебя валится, а здесь – две пушки, два пулемета, под машиной РСы подвешены. Когда он на тебя вот так прет, кажется, что он идет только на тебя. Бреющим полетом – это страшная штука. Такая «дура» на тебя валится, огонь сплошной. Ничего, обошлось».

Характеристики

Максимальная скорость: 414 км/ч; масса максимальная взлётная: 6380 кг; масса брони: 990 кг; Дальность полёта: 720 км. Вооружение: 2× 23 мм пушки ВЯ-23 по 150 снарядов на ствол, 2× 7,62 мм пулемёта ШКАС по 750 патронов на ствол, 1× 12,7 мм оборонительный пулемет УБТ в задней кабине, 150 патронов; до 600 кг бомб, 4× РС-82 или РС-132.

Подробнее о штурмовике читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».

Советский штурмовик Ил-2 взлетает с полевого аэродрома
Советский штурмовик Ил-2 взлетает с полевого аэродрома
© Георгий Зельма, РИА Новости
Musician turned pilot, Captain Sidorenko, with his Ilyushin IL-2.
Musician turned pilot, Captain Sidorenko, with his Ilyushin IL-2.
© Mary Evans Picture Library, Globallookpress
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.
© Скриншоты из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик".
Восстановленный Ил-2 заходит на посадку
Восстановленный Ил-2 заходит на посадку
© Минобороны РФ
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