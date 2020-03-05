Предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов долга

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса реструктуризируют 750 миллиардов рублей долгов, половина из которых будет списана. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии Минпромторга Татарстана.

«750 млрд рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальные - будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития», - сказал Борисов.

Закредитованность предприятий российского ОПК

О том, что в России вырабатывают решения, которые позволят решить вопрос закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил на большой пресс-коференции президент России Владимир Путин.

В декабре прошлого года стало известно, что ПАО «Промсвязьбанк» стал опорным банком оборонно-промышленного комплекса.

В ноябре президент сообщил, что основной пик работы по выполнению Гособоронзаказа пройден, в связи с чем происходит сокращение расходов на оборону и безопасность.

Президент также неоднократно заявлял, что устойчивость финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должна обеспечить диверсификация производства.

В то же время, в ходе визита на Публичное акционерное общество «КамАЗ» президент отметил, что в ближайшие три года фонд поддержки моногородов будет получать по 5,5 млрд рублей.

Стоит также отметить, что в июле прошлого года президент Ростеха Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать докапитализацию Объединенной авиастроительной компании на более чем 300 млрд рублей, которая позволит покрыть долги и выполнить в срок программу создания авиалайнера МС-21.

Акции корпорации были переданы госкорпорации «Ростех» в ноябре 2018 года.