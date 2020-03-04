«Сухой» модернизировал производственные мощности для Су-57 и Су-35

Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре модернизировал оборудование для термообработки деталей истребителей Су-57 и Су-35, сообщили в пресс-службе компании «Сухой».

«На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре введена в эксплуатацию новая отечественная печь для вакуумной термообработки деталей. Установленное оборудование обладает рядом преимуществ, благодаря которым достигнут новый уровень термообработки деталей, что является важным фактором при производстве современных самолетов Су-35 и Су-57», - говорится в сообщении.

Новая печь работает в нормальном режиме, добавили в пресс-службе. Оборудование позволяет охлаждать детали после обработки при помощи инертных газов, чего не удавалось добиться на старых печах даже после модернизации.

Кроме того, управление печью полностью автоматизировано - аппаратура автономно выполняет заданные оператором параметры и контролирует реализацию задачи.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.