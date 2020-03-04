Евкуров ознакомился с производством авиационных тренажеров в «РАА Спецтехника»
Замглавы ведомства показали авиационные тренажеры, а также программный комплекс интегральной системы контроля уровня подготовки летного состава.
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Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил АО «РАА Спецтехника», где ознакомился с наработками в сфере создания авиационных тренажеров и автоматизированных систем управления и бортовых систем авиационного оборудования.
Ему показали авиационные тренажеры, а также программный комплекс интегральной системы контроля уровня подготовки летного состава, программный комплекс оперативного информирования вышестоящих органов военного управления (ОВУ).
Замминистра отметил необходимость тренажеров «для повышения качества подготовки военных летчиков и снижения количества несчастных случаев, связанных с ошибками или несвоевременными действиями пилотов».