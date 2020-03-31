Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»

Острая необходимость в такой машине возникла зимой 1942-1943 годов, с появлением на фронтах немецких танков «Тигр» (Panzerkampfwagen VI Ausf. E). Ни Т-34, ни КВ-1 не могли эффективно им противостоять, а кроме того, тяжелые немецкие танки хорошо показали себя при прорыве обороны, в том числе хорошо укрепленной. В советском командовании было принято решение о создании тяжелого танка, который ни в чем бы не уступал немецкому. Соответствующее постановление ГКО было подписано 24 февраля 1943 года.

ТТХ написаны кровью

В Красной Армии на начало войны уже был тяжелый танк КВ-1. Однако с появлением у немцев «Тигров» с 88-мм пушкой стало понятно, что его характеристики недостаточны для борьбы с ними. Кроме того, у танкистов были серьезные нарекания по поводу ненадежной трансмиссии, особенно у перегруженных танков военного времени. Модернизация же КВ-1 не представлялась возможной: усиление бронезащиты привело бы к дальнейшему повышению массы, что было недопустимо.

Стоит особо подчеркнуть, что в 1943 году военные смогли конкретизировать требования к компоновке, боевым качествам и характеристикам нового танка. Было важно, чтобы он имел сильное бронирование, небольшие габариты и массу, обладал хорошей маневренностью, а самое главное – мог уничтожать тяжелые танки и укрепления противника на большом расстоянии.

На базе танка КВ-13 было создано две машины с пушкой калибра 76 мм и 122 мм гаубицей. Тем не менее в ходе испытаний на полигоне, в ходе которых эти машины обстреливали трофейный тигр, оказалось, что ни одно из этих орудий не способно пробить его броню. Наиболее эффективно себя показала пушка Д-5 калибра 85 мм. Танк с таким орудием пошел в серийное производство под обозначение ИС-1 (Иосиф Сталин) в сентябре 1943 года.

Однако события на фронте развивались стремительно. На Курской Дуге стало понятно, что лучше всего «Тиграм» противостоит 122-мм корпусная пушка А-19, которая была первой мощной артиллерийской системой, полностью разработанной советской конструкторской школой.

Ее модификация под обозначением Д-25Т и была установлена на ИС-1. Танк получил обозначение ИС-122, и только позже его стали называть ИС-2. Д-25Т стала самым мощным орудием серийных танков Второй мировой войны. В записке на имя Сталина, поданной по итогам испытаний «Объекта 240», завершившихся 23 октября 1943 года, говорилось, что ИС-2 «способен поражать наиболее тяжелые немецкие танки с дистанции 1500–2000 м».

Интересные факты

Скорострельность танка ИС-2 по расчетам была ниже, чем у «Тигра» и «Пантеры». Это было связано с большой массой снаряда и непростыми условиями работы заряжающего. На полигоне он мог совершить три выстрела в минуту, а во время боя, как и у любого другого танка, этот показатель был значительно ниже. Но нужно понимать, что боевая скорострельность зависит далеко не только от заряжающего, но и от слаженности действий танкистов, их способности обнаружить цель и навестись на нее. Как это обычно и бывает, все определялось выучкой экипажа.

Одним из самых страшных противников ИС-2 в городских боях были противотанковые гранатометы одноразового действия – Фаустпатроны. Ис-2 можно было подбить, попав такой гранатой в щель между башней и корпусом. В качестве защиты от них на танки, чаще всего кустарным способом, устанавливались экраны. Разрываясь на нем, граната полностью его уничтожала, однако, на броне танка оставляла лишь оплавленную воронку, которую советские танкисты называли «засос ведьмы».

К сожалению, спасали такие хитрости далеко не всегда. Вот как о попадании такой гранаты в танк рассказывал участник штурма Берлина, гвардии подполковник командир 11 гв.ттп В. Миндлин,:

«Вот стоит машина с наглухо задраенными люками, из нее сквозь броню слышен визг вращающегося умформера радиостанции. Но экипаж молчит... Не отзывается ни на стук, ни по радио. В башне— маленькая, диаметром с копейку, оплавленная дырочка, — мизинец не пройдет. А это — "фауст", его работа! Экран в этом месте сорван, концентрированный взрыв ударил по броне... Синеватыми огоньками брызжет сварка: только так можно вскрыть задраенный изнутри люк. Из башни достаем четырех погибших танкистов. Молодые, еще недавно веселые, сильные парни. Им бы жить да жить. Кумулятивная граната прожгла сталь брони, огненным вихрем ворвалась в машину. Брызги расплавленной стали поразили всех насмерть... Не затронуты ни боеукладка, ни баки с горючим, ни механизм". Погибли лишь люди, и вот, как будто в последнем строю, лежат они, танкисты, у гусеницы своей боевой машины».

Для борьбы с самолетами противника и живой силой танк имел помимо трех пулеметов ДТ крупнокалиберный зенитный пулемет ДШК. Это было эффективное оружие, в том числе во время городских боев. Однако на улицах Берлина задранные вверх стволы этих пулеметов цеплялись за провода и тащили их за собой. Поэтому на некоторых танках они были сняты.

Важность задачи, которая возлагалась на ИС2, определила особенность экипажа каждого танка: наличие в нем двух офицеров – командира танка и старшего механика-водителя.

При прорыве обороны и городских боях пушка ИС-2 показала себя с наилучшей стороны. Снаряды с легкостью пробивали кирпичные стены домов, бетон ДОТов.

Экипажи ИС-2 одними из первых начали осуществлять огневую поддержку пехоты при штурме Рейхстага. Эти танки применялись также при штурме Будапешта, Бреслау и других городов.

Боевое применение

Столкновения между «Тиграми» и ИС-2 были относительно редкими, во всяком случае воспоминаний об этом встречается мало. Однако интересным является тот факт, что ИС-2 вступал в бой в том числе с так называемым «Королевским тигром» (Tiger II). Данные о боях слишком разрозненны, точной информации по ним нет. Известно, что эти танки сталкивались друг с другом в районе Будапешта в ноябре 1944 года, в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 года. Тяжелые потери несли обе стороны.

Однако немцы признавали превосходство советского ИС-2. Так, существует архивное официальное распоряжение немецкого командования, которое запрещало «Тиграм» вступать в прямое столкновение с ИС-2. Уничтожать советские танки предполагалось из засад. Впрочем, такую тактику широко применяли и советские танкисты. Одно можно сказать совершенно точно: «Тигры», как и ИС-2 чаще всего искали самый уязвимый отрезок на линии обороны противника и прорывали его. Ни советское, ни немецкое командование вовсе не стремилось бросать тяжелые танки друг против друга.

К концу ВОВ военные уже четко понимали, как именно нужно задействовать тяжелые танки. В декабре 1944 года начали формировать отдельные гвардейские тяжелые танковые бригады. Они отвечали за прорыв сильно укрепленных оборонительных рубежей, а также использовались для борьбы с танковыми группировками противника.

Развитием ИС-2 стал ИС-3, в котором были устранены все недостатки предшественника. В частности, машина получила плоскую башню. И хотя этот танк не участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, он был представлен миру на параде союзных войск в сентябре 1945 года, где его назвали одним из лучших танков мира.

Эта машина показала, что Советский Союз, заплатив огромную цену в миллионы человеческих жизней, получил за годы войны колоссальный опыт в танкостроении, которого за всю историю не было больше ни у одной страны.