Новейший танк Т-90М «Прорыв» поступит в российские войска в 2020 году

Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» поступит в распоряжение российской армии в 2020 году. Об этом рассказал исполнительный директор корпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

«В прошлом году «Уралвагонзавод» завершил госиспытания танка Т-90М «Прорыв», в этому году мы начнем его поставки в войска», — сообщил Евтушенко в интервью РИА Новости.

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, российский танк Т-90 и его модификации превосходят по боевым показателям иностранных конкурентов, таких как Abrams и Leopard 2.

«Abrams и Leopard 2 являются главными зарубежными конкурентами платформы Т-90. Однако российский танк по многим своим характеристикам превосходит зарубежные машины, которые в боевых действиях ведут себя не лучшим образом. Характерным примером являются потери танков Abrams и Leopard на Ближнем Востоке. По сравнению с ними танк Т-90, который воевал на стороне сирийских войск, оказался крепким орешком», — приводит RT слова Леонкова.

Эксперт добавил, что Россия не останавливала работы по модернизации платформ Т-72 и Т-90 и добилась на этом поприще заметных успехов.

«Доработки и модернизации привели к улучшению боевых качеств российских танков. Такая машина усилит российские танковые войска. Эта модернизация своевременна, поскольку закладывается основа на перспективу использования этих машин в течение ближайших 5—10 лет», — заключил Леонков.

Контракт на поставку Т-90М в войска был подписан в рамках военно-технического форума «Армия-2019». Танк имеет новую башню и более мощный двигатель. Машина оснащена новым прицелом, обеспечивающим ведение боевых действий в любое время суток. Основным нововведением в комплектации Т-90М «Прорыв» является возможность обмена информацией с другими машинами в режиме реального времени.