Завершены работы по малой модернизации первой партии Ту-95МС
Основные работы проводились в период с 2018 по 2019 годы на производственных площадках ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод».
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Компания «Туполев» объявила о завершении работ по малой модернизации первой партии стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные.
В начале 2020 года компании ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод» совместно приступили к выполнению работ по малой модернизации следующей партии самолетов.
Также, летом 2020 года, завершатся государственные испытания Ту-95МС с модернизированным турбовинтовым двигателем НК-12МПМ. Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического ракетоносца.