Завершены работы по малой модернизации первой партии Ту-95МС

Компания «Туполев» объявила о завершении работ по малой модернизации первой партии стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные.



В начале 2020 года компании ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод» совместно приступили к выполнению работ по малой модернизации следующей партии самолетов.

Также, летом 2020 года, завершатся государственные испытания Ту-95МС с модернизированным турбовинтовым двигателем НК-12МПМ. Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического ракетоносца.