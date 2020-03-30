«Ростех»: танк Т-90М «Прорыв» начнут поставлять в войска в этом году

Модернизированный танк Т-90М начнут поставлять в войска в 2020 году. Об этом рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Контракт на поставку был подписан в ходе военно-технического форума «Армия-2019». А в начале этого года «Уралвагонзавод» сообщил, что госиспытания танка уже завершены.

«В интересах военных мы реализуем ряд крупнейших авиационных проектов. В прошлом году "Уралвагонзавод" завершил госиспытания танка Т-90М "Прорыв", в этому году мы начнем его поставки в войска», - заявил Евтушенко в интервью РИА Новости.

Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. В проекте Т-90М используется дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил, который разгоняет Т-90М на шоссе до 60 км/ч.