В РФ началось серийное производство двигателей ПД-14
В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже были поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21, отметили в «Ростехе».
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В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21. Об этом сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
«В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21», - цитирует его РИА Новости.
ПД-14 является первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем. Он предназначен для гражданской авиации и был разработан с учетом международных норм и требований.