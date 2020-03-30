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В РФ началось серийное производство двигателей ПД-14

Наталия Майорова
08:30 30.03.2020
В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже были поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21, отметили в «Ростехе».
В РФ началось серийное производство двигателей ПД-14
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21. Об этом сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21», - цитирует его РИА Новости.

ПД-14 является первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем. Он предназначен для гражданской авиации и был разработан с учетом международных норм и требований.

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