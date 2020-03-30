В РФ началось серийное производство двигателей ПД-14

ПД-14 является первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем. Он предназначен для гражданской авиации и был разработан с учетом международных норм и требований.

В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже были поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21, отметили в «Ростехе».

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