В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы

Центральный НИИ точного машиностроения государственной корпорации Ростех разработал новый бесшумный бронебойный патрон. Новинка имеет калибр 9 миллиметров и предназначена для пистолета «Удав» с уменьшенной скоростью пули.

Новый запатентованный патрон позволяет пробить бронежилет 2-го класса защиты, при этом не выдав себя во время выстрела, так как «при его применении сохраняются повышенные показатели незаметности выстрела», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ростеха.

Эффект бесшумности и беспламенности во время стрельбы достигается благодаря тому, что при создании патрона масса пули была увеличена, а на передний торец ее сердечника добавили режущую кромку, образованную двумя плоскими гранями.

Нужно отметить, что патроны для бесшумной стрельбы старого образца не позволяли пробивать бронежилеты 2-го класса защиты из-за того, что их пуля летела со скоростью около 200-290 метров в секунду, что является недостаточным: пули, способные пробить защиту такого класса, должны лететь со скоростью более 400 метров в секунду. В то же время быстролетящие пули не позволяли вести огонь по цели скрытно и без шума.