«Севмаш» и «Звездочка» останавливают работу на следующей неделе
Будут работать только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную и радиационную безопасность
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Крупнейшие оборонные предприятия Северодвинска, «Севмаш» и Центр судоремонта «Звездочка» на следующей неделе приостанавливают работу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы предприятий.
«Согласно указу президента неделя объявлена на предприятии нерабочей. Будут продолжать работу только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную, радиационную безопасность и другие. Это около 400-500 человек из 12 тысяч сотрудников», - сказали в пресс-службе «Звездочки».
На «Севмаше» сообщили, что на предприятии в данный момент ведется разработка документа о приостановке работы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей 25 марта.