«Севмаш» и «Звездочка» останавливают работу на следующей неделе

«Согласно указу президента неделя объявлена на предприятии нерабочей. Будут продолжать работу только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную, радиационную безопасность и другие. Это около 400-500 человек из 12 тысяч сотрудников», - сказали в пресс-службе «Звездочки».

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.