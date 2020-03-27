Сотрудники Роскосмоса пройдут тесты на коронавирус

Руководство Роскосмоса занято обеспечением мер безопасности персонала коллективов предприятий в условиях пандемии коронавируса и находится на рабочем месте, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В апреле 2020 года запланировано два пуска - 9 и 25 апреля, а также возвращение 17 апреля экипажа длительной экспедиции МКС-62. Все это проходит в жестком графике. В этой связи около 270 специалистов, которые будут заняты в обеспечении этих мероприятий и выезжающие в командировку в Казахстан, пройдут тесты на коронавирус», - заявил Рогозин.