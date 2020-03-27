В Благовещенске заложили гидрографическое судно «Василий Бубнов»

Малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота заложили в Благовещенске. Имя ему дано в честь инженера, участника Великой Отечественной войны контр-адмирала Василия Бубнова.

Это будет уже второй крупный заказ для судостроительного завода в Благовещенске. Однотипное судно «Александр Рогоцкий» было заложено в 2016 году и пополнило состав флота в прошлом году.

«Василий Бубнов» обладает большой дальностью плавания, а корпус повышенной прочности позволяет работать во льдах толщиной метр. Тихоокеанский флот получит судно в 2023 году.