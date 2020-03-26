Разработчик сообщил о завершении испытаний отдельных элементов С-500

В России завершаются испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Об этом в интервью журналу «Оборона России» сообщил генеральный директор «Конструкторского бюро специального машиностроения» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Владимир Долбенков.

По его словам, также в интересах войск ПВО-ПРО специалистами предприятия были созданы агрегаты мобильной зенитно-ракетной системы новейшего поколения «Триумфатор-М». Завершаются испытания агрегатов ЗРК: пусковая установка, составные части многофункционального локатора и локатора ПРО, оборудованное шасси для пункта боевого управления и транспортные агрегаты для радиолокационной системы дальнего обнаружения.

Российский ЗРК С-500 «Прометей» планируется использовать для борьбы с баллистическими ракетами большой и средней дальности, а также с авиацией противника.