Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Вепрь»

Атомная многоцелевая подлодка «Вепрь» (проекта 971 «Щука-Б») завершила испытания после ремонта, который проходил на заводе «Нерпа». Об этом сообщил 26 марта официальный представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало.

Испытания «Вепря» проводились в Баренцевом море. Были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки. В состав подводных сил Северного флота лодка вернется в апреле.

«На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов», - сказал Дыгало.

К-157 «Вепрь» - многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б» (классификация НАТО Akula II). Заложена 16 июня 1990 года на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске, спущена на воду в декабре 1994 года. Принята в состав флота 25 ноября 1995 года. Проходила ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Имеет на вооружении ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».

Корабли данного проекта предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника.