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ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»

Александр Пешков
14:26 26.03.2020
ЗИС-5 — один из основных транспортных автомобилей Красной армии во время ВОВ, который в войсках уважительно называли «Захар Иванович».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Прототипом ЗИС-5 стал американский Autocar 5S. Конструкторами завода имени Сталина повысили мощность двигателя подняли грузоподъемность до трех тонн. В то же время, было принято решение отказаться от гидравлических тормозов. Однако, как показал опыт Великой Отечественной войны, данное решение было правильным.

За годы ВОВ на трех автозаводах в Москве, Ульяновске и Миассе было выпущено 102700 грузовиков. При этом Всего же в 1934—1948 гг. только на московском ЗИСе было выпущено 571 199 автомобилей ЗИС-5.

Интересные факты

ЗИС-5 в годы Великой Отчественной войны пользовался большим уважением у бойцов Красной армии. Этот грузовик в войсках получил прозвище «Захар Иванович». Ни одну другую машину по имени-отчеству не называли.

ЗИС-5В (временый) выпускался во время войны на трех заводах СССР. Машина получила облегченную на 124 кг кабину из фанеры и дерева («вагонки»). Крыша кабины изготавливалась из деревянных реек, поверх которых натягивался дерматин. Крылья были сделаны методом простой гибки из обычного листового проката вместо штампованных с глубокой вытяжкой на довоенной модели, тормоза оставлены только на задних колесах, бортовая платформа с одним задним откидным бортом и единственная фара (левая). Обод рулевого колеса изготовлялся из дерева. Ряд штампованных деталей заменялся более дешевыми литыми из чугуна.

Машина имела высокую ремонтопригодность, ведь перебирать ходовую часть зачастую приходилось в полевых условиях.

На базе ЗИС-5, а если быть точнее, его трехосной версии ЗИС-6  был создана боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, которая получила прозвище «Катюша». С весны 1942 года реактивный миномет устанавливался преимущественно на ввозимые по ленд-лизу английские и американские полноприводные шасси.

Одним из серьезных недостатков машины было то, что ведущими у него были лишь задние колеса. При этом к началу ВОВ во многих армиях мира были и полноприводные машины.

Характеристики

Полная масса - 6100 кг; Объем бака - 60 литров; Грузоподъемность - до 3000 кг; Механическая 4-ступенчатая коробка передач; Максимальная скорость - 60 км/ч; Мощность двигателя - 73-77 л.с; Два места в кабине, перевозка до 25 человек в кузове.

Москва, 1941 год
Москва, 1941 год
© Архив "Красная Звезда"
Новобранцы отправляются на фронт
Новобранцы отправляются на фронт
© Архив "Красная Звезда"
Весенняя распутица, 1943 г.
Весенняя распутица, 1943 г.
© Архив "Красная Звезда"
ЗИС-5 в тылу
ЗИС-5 в тылу
© Архив "Красная Звезда"
Парад Победы в Калининграде, 2012 год
Парад Победы в Калининграде, 2012 год
© Игорь Зарембо РИА, Новости
Парад Победы в Калининграде, 2012 год
Парад Победы в Калининграде, 2012 год
© Игорь Зарембо, РИА Новости
ЗИС-5 с прожекторной установкой. Парад Парад Победы в Верхней Пышме, 2019 год
ЗИС-5 с прожекторной установкой. Парад Парад Победы в Верхней Пышме, 2019 год
© Павел Лисицын, РИА Новости
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