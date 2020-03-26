ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»

Прототипом ЗИС-5 стал американский Autocar 5S. Конструкторами завода имени Сталина повысили мощность двигателя подняли грузоподъемность до трех тонн. В то же время, было принято решение отказаться от гидравлических тормозов. Однако, как показал опыт Великой Отечественной войны, данное решение было правильным.

За годы ВОВ на трех автозаводах в Москве, Ульяновске и Миассе было выпущено 102700 грузовиков. При этом Всего же в 1934—1948 гг. только на московском ЗИСе было выпущено 571 199 автомобилей ЗИС-5.

Интересные факты

ЗИС-5 в годы Великой Отчественной войны пользовался большим уважением у бойцов Красной армии. Этот грузовик в войсках получил прозвище «Захар Иванович». Ни одну другую машину по имени-отчеству не называли.

ЗИС-5В (временый) выпускался во время войны на трех заводах СССР. Машина получила облегченную на 124 кг кабину из фанеры и дерева («вагонки»). Крыша кабины изготавливалась из деревянных реек, поверх которых натягивался дерматин. Крылья были сделаны методом простой гибки из обычного листового проката вместо штампованных с глубокой вытяжкой на довоенной модели, тормоза оставлены только на задних колесах, бортовая платформа с одним задним откидным бортом и единственная фара (левая). Обод рулевого колеса изготовлялся из дерева. Ряд штампованных деталей заменялся более дешевыми литыми из чугуна.

Машина имела высокую ремонтопригодность, ведь перебирать ходовую часть зачастую приходилось в полевых условиях.

На базе ЗИС-5, а если быть точнее, его трехосной версии ЗИС-6 был создана боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, которая получила прозвище «Катюша». С весны 1942 года реактивный миномет устанавливался преимущественно на ввозимые по ленд-лизу английские и американские полноприводные шасси.

Одним из серьезных недостатков машины было то, что ведущими у него были лишь задние колеса. При этом к началу ВОВ во многих армиях мира были и полноприводные машины.

Характеристики

Полная масса - 6100 кг; Объем бака - 60 литров; Грузоподъемность - до 3000 кг; Механическая 4-ступенчатая коробка передач; Максимальная скорость - 60 км/ч; Мощность двигателя - 73-77 л.с; Два места в кабине, перевозка до 25 человек в кузове.