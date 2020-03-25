Борисов заявил о необходимости крупных инвестиций в электронную промышленность

Развитие микроэлектронных производств - одно из важнейших направлений, от которого зависит устойчивость критической инфраструктуры, банковской сферы, обороноспособности и всех отраслей экономики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам совещания у главы правительства РФ Михаила Мишустина, где обсуждались проблемы радиоэлектронного комплекса и развитие микроэлектронных производств в России.

«Достижения национальных целей и задач без развития отечественных микроэлектронных производств мы можем не достичь, потому что строить свое счастье на западных решениях - это обрекать себя на постоянную зависимость на длительном цикле», - сказал вице-премьер.

В ходе обсуждения члены совещания пришли к выводу, что за последние 30 лет недостаточно усилий было вложено в эту отрасль. Борисов рассказал, что на совещании назывались суммы, которые необходимо вложить в развитие электронной промышленности, и они гораздо выше, чем сегодня заложено в государственных программах.

«Мировая практика показала все пути развития и подъема этих направлений. Это комбинации трех основных направлений: бюджетная поддержка отрасли, создание государственных мер поддержки в виде таможенного тарифа и налоговых преференций, чтобы создать инвестиционную привлекательность для частного капитала, потому что на одном бюджете эту отрасль не поднять, и гарантированные рынки с опорой на внутренний рынок», - подчеркнул он.

По словам Борисова, комбинация этих трех перечисленных направлений на практике показала и дала хорошие результаты в таких странах, как Южная Корея, Китай, Тайвань и Малайзия.