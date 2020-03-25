Гаубицу «Мста-С» в калибре НАТО 155 мм испытали на полигоне

В Нижнем Тагиле впервые показали боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» в калибре НАТО 155 миллиметров. Артиллерийскую установку продемонстрировали ближневосточным заказчикам на полигоне Старатель.

Во время тестов гаубица отстрелялась по мишеням и выполнила все необходимые маневры, сообщает пресс-служба Ростеха.

По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктора Кладова, «Мста-С» показала отличные результаты при поражении цели с использованием средств автоматизированного управления огнем и комплекса воздушной разведки «Орлан-10Е».

«Мста-С» - 152-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц, построенная на базе узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80 и орудия «Мста-Б».



Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта, без потери в скорострельности (7-8 выстрелов в минуту).



В 1989 году самоходка была принята на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий Советской армии. Впервые демонстрировалась на авиасалоне в городе Жуковском в августе 1992 года.