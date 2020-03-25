Шойгу: с 2012 года Сухопутные войска получили тысячи современных образцов вооружения

Сухопутные войска получили с 2012 года более 12 тысяч современных образцов вооружения и техники, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации.

«Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплекс "Искандер". С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 12 тысяч современных образцов вооружения и техники», - сказал Шойгу.

Министр также сообщил, что Воздушно-космические силы и авиация флота получили с 2012 года более 1400 самолетов и вертолетов, Военно-морской флот - более 190 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.