Шойгу: модернизация предприятий для серийного производства ракеты «Сармат» завершена
В России завершена модернизация предприятий для серийного производства межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления в Совете Федерации.
«На опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Проводятся летно-конструкторские испытания ракеты "Циркон". С прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Авангард» и лазерные установки "Пересвет". Завершена модернизация для серийного выпуска межконтинентального ракетного комплекса "Сармат"», - сказал Шойгу.
РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).