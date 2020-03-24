Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море на очередной этап госиспытаний

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для продолжения государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«В море экипаж фрегата планирует отработать ряд задач по обнаружению подводных лодок и слежению за ними с помощью комплексов гидроакустического и противолодочного вооружения, также выполнит различные виды маневрирования и продолжит проверку систем и механизмов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный этап программы испытаний обеспечивают подводные лодки Северного флота, выполняющие в Баренцевом море плановые задачи боевой подготовки.

В начале февраля корабль выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море. Экипаж фрегата поразил ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля «Рассвет».

До этого экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям в Белом море.

Корабль вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания проходили в несколько этапов. После завершения всего комплекса госиспытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.

Новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.