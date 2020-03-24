Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Танки Т-14 «Армата» отправились в Алабино для подготовки к Параду Победы

Андрей Аркадьев
15:05 24.03.2020
Перспективные и современные образцы бронетанковой техники отправились для подготовки к параду на Красной площади.
Танки Т-14 «Армата» отправились в Алабино для подготовки к Параду Победы
© Фото: Минобороны России

Более тридцати единиц современных образцов бронетанковой техники, включая танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», отправились с предприятия в Нижнем Тагиле в подмосковное Алабино, где будет проходить подготовка к юбилейному Параду Победы на Красной площади. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор" и боевые машины пехоты "Армата" с боевым модулем "Кинжал" были отправлены из Нижнего Тагила в Подмосковье железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении.

Танки Т-90М «Прорыв» и БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал» впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.03.2020, 09:04
Мишустин поручил представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса
Дата24.03.2020, 13:06
В Италии определили регион, где будут работать российские военные специалисты
Дата24.03.2020, 10:08
Глава UFC нашел место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Дата24.03.2020, 12:47
«Илья Муромец»: бронепоезд Победы
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:11 В стране и мире
Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
15:05 В стране и мире
Путин прибыл в больницу в Коммунарке
14:31 В стране и мире
Видео
Собянин доложил Путину о высокой динамике развития коронавируса
14:20 В стране и мире
В России за сутки зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом
14:04 В стране и мире
Видео
Министр здравоохранения Марий Эл рассказала о состоянии похищенного в Йошкар-Оле младенца
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Видео
Сам себе космонавт: шестилетняя девочка сняла «высадку на Луну» на пермской дороге
Видео
Волки против росомахи: на севере России очевидцы сняли жестокую схватку хищников
МВД перечислило крупнейшие фейки о масштабах коронавируса
В Польше назвали отправку самолетов ВКС РФ в Италию «попыткой развалить НАТО»
Проверка на прочность: психолог объяснил принципы выживания в самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.