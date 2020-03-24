Танки Т-14 «Армата» отправились в Алабино для подготовки к Параду Победы

Более тридцати единиц современных образцов бронетанковой техники, включая танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», отправились с предприятия в Нижнем Тагиле в подмосковное Алабино, где будет проходить подготовка к юбилейному Параду Победы на Красной площади. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор" и боевые машины пехоты "Армата" с боевым модулем "Кинжал" были отправлены из Нижнего Тагила в Подмосковье железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении.

Танки Т-90М «Прорыв» и БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал» впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.