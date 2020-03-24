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«Илья Муромец»: бронепоезд Победы

Александр Пешков
12:47 24.03.2020
«Илья Муромец» — бронепоезд, созданный в 1941-1942 годах как подарок РККА железнодорожников Муромского узла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей

Бронепоезда во время Великой Отечественной войны использовали обе воюющие стороны. 

Из-за эвакуации брянского завода «Красный Профинтерн» строительство бронепоездов началось на паровозо- и вагоноремонтных заводах и в железнодорожных депо.

Нужно особо подчеркнуть, что типовые чертежи бронеплощадок и паровозов разослали по заводам, но следовали им далеко не все. Строительство велось исходя из местных ресурсов, а где-то рабочие считали, что могут сделать лучше. При том, что часто рабочие не имели опыта создания бронепоездов, у них и правда получалось сделать поезд лучше, чем было заложено в проекте. 

Так, в ходе строительства бронепоезда №1 «За Сталина!» на Коломенском заводе был создан специальный бронепаровоз на основе маневрового паровоза серии «9П». Позже на основании боевого опыта (и по образу этого поезда) создавались бронеплощадки и для «Ильи Муромца».

Интересные факты

«Илья Муромец» известен в первую очередь потому, что, судя по сообщениям советской прессы, им был уничтожен немецкий бронепоезд «Адольф Гитлер», что стало единственной в истории дуэлью бронепоездов. Сам факт уничтожения новейшего немецкого бронепоезда действительно имел место, однако то, что он носил имя фюрера, многие отечественные и зарубежные историки ставят под сомнение. Немецкие источники, как правило – очень дотошные, не приводят боевой единицы с таким названием. Оберстлейтенант фон Олжевски – в книге «Железнодорожные войска 1939-1945» ни разу не упоминает поезда носящего имя Гитлера. Не упоминает его и другой авторитетный автор Вольфганг Заводны (German Armored Тrains on the Russian Front 1941-1945, Schiffer Military History Atglen.PA). В чем была причина такой ошибки, доподлинно неизвестно. Можно предположить, что на обломках немецкого поезда была обнаружена часть надписи, которая содержала слова «Адольф Гитлер» и советские военнослужащие, а затем и корреспондент газеты решили, что это и есть название поезда.

Поезд прошел путь от Мурома до Франкфурта-на-Одере и не получил ни одной пробоины. До Берлина поезд не смог дойти из-за разрушенной железнодорожных путей и мостов.

Название «Илья Муромец» поезду решили дать рабочие завода. Однако у военных, принимавших его, было свое наименование: «За Родину», и именно под ним он проходил во всех документах. Однако первое название закрепилось в памяти строителей и экипажа.

Характеристики

Бронирование: 20-45 мм. 4-2 артиллерийские бронеплощадки, 2 зенитно-минометные бронеплощадки. Легкое вооружение: восемь пулеметов 7,62-мм и четыре 7,62-мм ДТ. Артиллерийское вооружение: четыре 76-мм пушки Ф-34 и 2 пусковых установки РС (катюша). Зенитное вооружение: четыре 76-мм ЗП, после перевооружения - четыре 37-мм ЗП 61-К.

Бронепоезд во время ВОВ
Бронепоезд во время ВОВ
© Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Рабочие обшивают броневагон
Рабочие обшивают броневагон
© Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Слева направо: Рудаков, Москвин, Бритин, командир поезда Меньшов (?)
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Слева направо: Рудаков, Москвин, Бритин, командир поезда Меньшов (?)
© Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Командир поезда Меньшов и комиссар
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Командир поезда Меньшов и комиссар
© Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Бронепоезд на вечной стоянке
Бронепоезд на вечной стоянке
© Wikipedia
Заметка о бронепоезде в газете
Заметка о бронепоезде в газете "Красная Звезда"
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Общий вид бронепоезда
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Общий вид бронепоезда
© Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Вид бронепоезда сбоку с паровозом
Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец». Вид бронепоезда сбоку с паровозом
© Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Бронепоезд «Илья Муромец». Клуб поезда-бани
Бронепоезд «Илья Муромец». Клуб поезда-бани
© МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Бронепоезд «Илья Муромец». Парная поезда-бани
Бронепоезд «Илья Муромец». Парная поезда-бани
© Архив МИХМ, Муромский историко-художественный музей
Уничтоженный
Уничтоженный "Ильей Муромцем" немецкий бронепоезд. Фото из газеты "Красная звезда"
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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