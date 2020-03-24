«Курганмашзавод» увеличил прибыль почти в 500 раз

Единственный в России завод, выпускающий БМП - ПАО «Курганмашзавод» - сообщил о выходе из кризиса. Это удалось сделать, восстановив резервы по кредитным поручительствам.

В прошлом году предприятие увеличило свою прибыль в 469 раз, она составила 90,4 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

В 2018 году этот показатель составил 192,8 миллиона рублей. При том, что в 2018 году положительный финансовый результат был достигнут впервые с 2014 года.

Завод основан в 1950 году. Прежнее название - Курганский машиностроительный завод имени В.И. Ленина. В 2019 году предприятие вошло в состав госкорпорации «Ростех». Завод специализируется на производстве и ремонте боевых машин пехоты. Выпускает БМП-2 и БМП-3, которые помимо России эксплуатируют около 30 стран мира.

На предприятии изготавливаются опытные образцы модернизированной БМД-4, на базе которой КМЗ произвел БТР «Ракушка». На заводе производится также гражданская продукция - автоприцепы, тракторные ковши. «Курганмашзавод» имеет испытательный полигон площадью 1300 га.