На Северном флоте испытали аэроглисер-амфибию «Патруль»

В Мурманской области на полигонах отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота проходят испытания аэроглиссера-амфибии «Патруль» «АС-5,2», сообщает пресс-служба СФ.

«В настоящее время аэросани уже прошли ряд испытаний в условиях сильных морозов и глубокого непроходимого снежного покрова. Тестируемые образцы еще предстоит испытать в условиях обильного таяния снегов и весеннего половодья», - сообщили в пресс-службе.

Как отметил командир инженерно-саперного батальона отдельной мотострелковой бригады подполковник Александр Карелин, принимающий участие в испытаниях аэросаней амфибии,«данный образец техники уже показал неплохие результаты при скоростном преодолении труднопроходимых мест, а практический опыт эксплуатации данной техники в различных условиях поможет нам выдать промышленности рекомендации, как лучше адаптировать аэросани для армейского использования».

Аэроглиссер-амфибия «Патруль» - способен перевозить 4-6 человек, передвигаясь по воде со скоростью до 60 км/ч, по снежному покрову и льду - со скоростью до 130 км/ч.