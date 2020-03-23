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Производство аппаратов вентиляции легких в РФ могут нарастить в 10 раз

Александр Пешков
12:00 23.03.2020
В данный момент АО «УПЗ» cпособен выпускать до 10 аппаратов ИВЛ в сутки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Производство аппаратов искуственной вентиляции легких в связи со вспышкой COVID-19 может быть наращено в десять раз, однако распоряжений об этом не поступало. Об этом «Звезде» сообщил генеральный директор АО «Уральский приборостроительный завод» входит в АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех)  Булат Гайнутдинов.

По его словам, ситуация меняется и количество заявок на данные аппараты увеличивается. При этом на протяжении последних трех месяцев УПЗ выпускает аппараты ИВЛ в  соответствии с производственным планом, в количестве 10 штук в день.

«Если нам поступят заявки, которые потребуют дополнительных мощностей, это можно будет сделать в очень короткое время. Сейчас разговор идет только о том, чтобы предприятия были готовы к изменениям, если это будет необходимо, но сегодня этих изменений не происходит», - сказал Гайнутдинов.

Он подчеркнул, что нарастить выпуск аппаратов ИВЛ возможно многократно.

«Я думаю, что десятикратное увеличение возможно», - сказал он.

Аппарат искусственной вентиляции легких - это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в легкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из легких углекислого газа.

Данные аппараты в некоторых случаях необходимы клиентам с коронавирусной инфекцией. С их острой нехваткой столкнулись врачи в Италии, где в данный момент находится эпицентр пандемии в Европе.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделило 7,5 миллиарда рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. 

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