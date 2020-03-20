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Поднялся в воздух второй опытный бомбардировщик Ту-22М3М

Александр Пешков
15:27 20.03.2020
Цель полета - оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца.
Поднялся в воздух второй опытный бомбардировщик Ту-22М3М
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Второй опытный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М поднялся в воздух. Информацию об этом «Звезде» подтвердили в пресс-службе ПАО «Туполев» (входит в ОАК госкопорации «Ростех»).

«Цель полета - оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца. К испытательным полетам на Ту-22М3М "Туполев" приступит в ближайшее время», - сообщили в компании.

Первый Ту-22М3М поднялся в воздух с аэродрома имени Горбунова в Казани в декабре 2018 года. О том, что государственные испытания самолета стартуют в 2020 году, в августе прошлого года заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Штанга дозаправки для Ту-22М3м

В 1976 году Ту-22М2 выполнил испытательный полет на максимальную дальность с двумя дозаправками в воздухе, пролетев семь тысяч километров. Этот факт США использовали на переговорах в Женеве по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2, настояв на включении Ту-22М2 в список стратегических сил СССР, хотя, по сути, этот самолет не мог работать по территории США. 

Результатом переговоров стала договоренность о демонтаже со всех машин штанг дозаправки и ограничении производства самолетов до уровня 30 в год.

В июне 2019 года летчик-испытатель «Туполева» в программе «Военная приемка» рассказал «Звезде» о том, что штанга дозаправки на этом самолете восстановлена, что даст увеличение времени полета до десяти часов.

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Основное предназначение самолета - уничтожение кораблей, авианосных соединений и наземных целей противника. 

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Может быть носителем ядерного оружия.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка 24 000 кг.

Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии. За годы производства было построено 497 самолетов, в том числе 268 Ту-22М3. Из них на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3.

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