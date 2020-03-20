Для спецназа РФ создали индивидуальный буксировщик водолаза

Для Министерства обороны РФ создается буксировщик водолаза и адаптивный грузовой контейнер с защитой от избыточного гидростатического давления, разработки были представлены в КВЦ «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Наибольший интерес экспертов Минобороны России был вызван предложением применения инновационного серосодержащего материала для дорожных покрытий и строительства в районах Крайнего Севера и арктических территорий, а также разработки в области перспективных средств обеспечения боевой деятельности подразделений специального назначения - индивидуальный буксировщик водолаза и адаптивный грузовой контейнер с защитой от избыточного гидростатического давления», - сообщили в Минобороны.

В сообщении отмечено, что вопрос использования разработок в интересах обороноспособности страны будет решаться экспертными группами заинтересованных органов управления.