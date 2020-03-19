Уралвагонзавод подготовил танки Т-90М «Прорыв» к Параду Победы в Москве

Уралвагонзавод подготовил к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв». Боевые машины примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили «Звезде» на предприятии.

Всего 9 Мая по брусчатке Красной площади проедут пять типов танков. Помимо Т-90М, это Т-34-85, Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, Т-80БВМ и Т-14 «Армата».

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники продемонстрируют впервые.

Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Предположительно Т-90М вооружили пушкой 2А82-1М, предназначенной для стрельбы боеприпасами повышенного могущества.

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.