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Истребитель И-16: принявший первый удар

Александр Пешков
11:23 19.03.2020
И-16 в 1941 году был одним из основных истребителей авиации РККА. Именно на нем советские летчики боролись в первые дни войны за господство в воздухе с асами Люфтваффе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Истребитель И-16 (в  войсках его называли «Ишачок») — советский истребитель-моноплан 1930-х годов, созданный под руководством авиаконструктора Николая Поликарпова. Первый полет машина совершила в 1933 году и в то время И-16 можно было назвать одним из лучших истребителей в мире.

Стоит особо отметить, что в то время среди военных была принята идея о том, что в воздушном бою должны быть задействованы два истребителя: маневренный и скоростной. Именно поэтому на вооружение были приняты одновременно моноплан И-16 и биплан И-15. Предполагалось, что первый сможет догнать противника и завязать схватку, а И-15, подойдя позже, сможет добить его в маневренном бою.

Самолет получил боевое крещение в Испании, где показал хорошо показал себя в боях с Bf-109B. Также истребитель применялся во Второй японо-китайской войне, в Советско-финской войне. К 1940 году стало понятно, что истребитель И-16 морально устаревает. На его замену создаются истребители Як-1, ЛаГГ-3, МиГ-1 и Ми-Г-3, а Поликарпов - И-180 и И-185. Однако именно на этой машине советские летчики в первые дни войны боролись за господство в воздухе с летчиками люфтваффе, которые к тому времени получили Bf 109F, а позже и Bf 109G.

Интересные факты

Вопреки расхожему мнению, И-16 уступали самолетам противника, но не по всем характеристикам. По отзывав летчиков, истребители имели меньшую скорость, но лучшую маневренность, что давало им преимущество в ближнем бою, а кроме того, играло большую роль то, что самолет был хорошо изучен как летным составом, так и наземными службами. По данными немецких источников, первые недели боев были единственным периодом за всю войну, когда еженедельные потери самолетов авиации Германии на Восточном фронте выражались трехзначным числом;

По одной из версий именно на И-16 был сбит первый немецкий самолет во время ВОВ;

Огромное количество самолетов И-16 было уничтожено на аэродромах в первые дни войны;

В составе 13-го истребительного полка самолеты были задействованы на Ленинградском фронте. Только в марте 1942 года летчиками полка было сбито 54 немецких самолета, при этом потеряно было лишь две машины;

И-16 стал первым в СССР серийным самолетом с убирающимся шасси. Однако для того, чтобы убрать их, пилоту приходилось одной рукой управлять самолетом, а другой - крутить специальную ручку;

Одна из особенностей машины - задняя центровка. Поэтому машина была очень маневренной, но строгой в пилотировании, не прощала пилотам ошибок;

В 1930-х  И-16 был символом авиации РККА. На нем выступала пилотажная группа «Красная пятерка»;

В Испании франкисты называли И-16 — Rata (крыса), а республиканцы — Mosca (муха);

В 1941-1942 годах более десяти летчиков Люфтваффе погибли или получили травмы, выполняя полеты на трофейных УТИ-4 И-16;

Всего с 1934 по 1942 год выпущено 10076 самолетов И-16.

Характеристики (И-16 тип 28)

Взлетная масса - 1980 кг; Скорость - 460 км/ч; Практический потолок - 9900 м; Дальность - 440 км; Вооружение - два 7,62 пулемета ШКАС, две 20-мм пушки ШВАК.

Истребитель И-16 ранних серий
Истребитель И-16 ранних серий
© .-Ray-Wagner-Collection,-San-Diego-Air-and-Space-Museum
© Ray-Wagner-Collection,-San-Diego-Air-and-Space-Museum
© Олег-Кнорринг, РИА-Новости
© L.-Ray-Wagner-Collection,-San-Diego-Air-and-Space-Museum
© L.-Ray-Wagner-Collection,-San-Diego-Air-and-Space-Museum
И-16 во время ВОВ
И-16 во время ВОВ
© L.-Ray-Wagner-Collection,-San-Diego-Air-and-Space-Museum
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