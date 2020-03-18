Легкий вертолет Ка-226Т получит авариестойкую топливную систему

В сообщении говорится, что топливная система создана для предотвращения разлива топлива и его детонации при жесткой посадке вертолета. В будущем она может быть применена и на других российских винтокрылых машинах.

Отметим, что конструкторские работы по авариестойкому топливному баку были завершены в 2017 году.

Испытания включали сброс макетов топливных баков с высоты более 15 метров, которые показали, что они также сохраняют герметичность при ударах и прокалываниях.

Ка-226 — российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ Камова. В декабре 2015 года был подписан контракт на поставку 200 Ка-226Т для вооруженных сил Индии. Дорожная карта по локализации производства машины была подписана в феврале текущего года. Согласно условиям контракта, Россия должна поставить 40 вертолетов, а остальные 160 единиц будут собраны в Индии.