Десантный корабль «Александр Шабалин» пройдет ремонт в Петербурге

«Мы планируем взять на ремонт и сервисное обслуживание около 140 кораблей и судов в этом году. Среди них большой десантный корабль "Александр Шабалин", он к нам пришел на большой ремонт, стоит сейчас в доке. Ремонт рассчитан на этот и следующий год», - говорится в сообщении.

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