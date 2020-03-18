Десантный корабль «Александр Шабалин» пройдет ремонт в Петербурге
Работы планируется завершить в 2021 году.
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Кронштадтский морской завод планирует завершить БДК «Александр Шабалин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Мы планируем взять на ремонт и сервисное обслуживание около 140 кораблей и судов в этом году. Среди них большой десантный корабль "Александр Шабалин", он к нам пришел на большой ремонт, стоит сейчас в доке. Ремонт рассчитан на этот и следующий год», - говорится в сообщении.
Корабли проекта 775 - серия больших десантных кораблей (БДК), построенных в Польше на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске для ВМФ СССР.